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'Kitaptan kafanızı kaldırmayın' deyip kız öğrencileri taciz etti!

'KİTAPTAN KAFANIZI KALDIRMAYIN' DEYİP KIZ ÖĞRENCİLERİ TACİZ ETTİ!

Diyarbakır'da, 5 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni E.Y. tutuklandı. Öğrenciler, şüphelinin kendilerini aylardır taciz ettiğini söyledi.

Tarih : 26 Mart 2018, 15:00
Puan Ver : 'kitaptan Kafanızı Kaldırmayın' Deyip Kız Öğrencileri Taciz Etti!(8/10)4

Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesinde 23 Mart'ta bir ortaokulda 5 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni E.Y., gözaltına alındı. Şüpheli, sorgusunun ardından mahkemece tutuklandı. Yaşları 11 ile 15 arasında değişen mağdur öğrencilerin rehberlik öğretmenine verdikleri ve soruşturma dosyasına giren ifadeleri ortaya çıktı. Öğrenciler ifadelerinde, şüphelinin derslerde kendilerine elle tacizde bulunduğunu ve rahatsız edici şekilde baktığını anlattı. Mağdur öğrencilerden biri de şüphelinin sınavlarda kopya ve yüksek not verdiğini söyledi.

"ELLE TACİZ ETTİ"

Mağdur öğrencilerden K.K. (12), ifadesinde, öğretmenleri E.Y.'nin yaklaşık 4-5 ay önce kitap okuma dersinde kendisini elle taciz ettiğini anlatarak şikayetçi olduğunu söyledi.

"SINAVLARDAN HEP 100 VERDİ"

Öğrencilerden M.T. ise öğretmenleri E.Y.'nin bir ay önce kitap okuma dersinde yanından geçerken eliyle boynuna dokunduğunu, saçlarını ellediğini ve bakışlarının kendisini rahatsız ettiğini söyledi. M.T., "Derste bana kopya verdi ve sınavlardan hep 100 verdi. Hocadan şikayetçiyim" dedi.

"KİMSE KİTABIN ÜZERİNDEN KAFASINI KALDIRMASIN"

Öğrencilerden M.M. (12) de "E.Y., 3-4 hafta önce kitap okuma dersinde, 'Kimse kitabın üzerinden kafasını kaldırmasın' dedi. Sonra da bana dokundu" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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