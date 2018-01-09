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KİT Personelleri de Kadroya Alınmayı Bekliyor

KİT PERSONELLERİ DE KADROYA ALINMAYI BEKLİYOR

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan 50 bin taşeron personel, kendilerinin de kadroya alınması için talepte bulundu.

Tarih : 09 Ocak 2018, 14:20
Puan Ver : Kit Personelleri De Kadroya Alınmayı Bekliyor(6/10)2

Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine olanak sağlayan Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) ardından 2 Ocak'ta başlayan başvurular hızla devam ediyor. Ancak 1 milyon işçi için adımlar atılırken, 50 bin KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsü) işçileri düzenlemede değişikliğe gidilmesini talep ediyor.

"DÜZENLEMEYLE ASIL İŞLER DIŞARIDA KALDI"

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "81 ildeki Türk-İş il temsilcilerini, bölge başkanlarını ve genel başkanlarını Ankara'ya çağırdık. Bütün taleplerimizi bakanlara ileteceğiz. Çünkü bu düzenleme ile asıl işler dışarıda kalırken, yardımcı işler kadroya girdi" dedi.

"KİT'LER İÇİN BAŞBAKAN İLE GÖRÜŞTÜK"

Geçen Pazar Başbakan Binali Yıldırım ile görüşerek söz konusu durumu aktardıklarını belirten Ergün Atalay, "Daha önceki görüşmelerimizde bu personelin kadro kapsamına alınacağına dair ümidimiz artmıştı. Bu devam ediyor. Kadro bu 50 bin işçinin de hakkı ve elimizden geleni yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

KİT İŞÇİLERİ KADRO İÇİN BEKLİYOR

KİT işçilerinin de taşeron düzenlemesinden faydalanmasını isteyen sendikaların yoğun bir çalışması var. Posta'nın haberine göre, bu talep kabul görürse TCDD, Elektrik Üretim AŞ, TEDAŞ, Kömür İşletmeleri, DHMİ, BOTAŞ, Çaykur gibi 55 kurumda çalışan işçilere kadro imkanı doğacak. Bu konuda umutlu bekleyiş devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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