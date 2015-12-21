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kısmetse olur'un sıkı takipçisi demet akalın'dan şok sözler

KISMETSE OLUR'UN SIKI TAKİPÇİSİ DEMET AKALIN'DAN ŞOK SÖZLER

Kanal D'nin skandal izdivaç programı Kısmetse Olur, Demet Akalın'ın da hedefi oldu. Daha önce Kısmetse Olur'daki favori isminini açıklayan Demet Akalın, kurmaca olduğu iddialarıyla gündeme gelen Kısmetse Olur için "Fake olduğu anlaşıldı." dedi.

Tarih : 21 Aralık 2015, 09:19
Puan Ver : Kısmetse Olur'un Sıkı Takipçisi Demet Akalın'dan Şok Sözler(5/10)3


Kanal D'de yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasına ünlü popçu Demet Akalın'dan tepki geldi. Daha önce yarışmayla ilgili olumlu tweetler atan hatta yarışmadaki favori yarışmacısını açıklayan Demet Akalın, bu kez sosyal medya hesabı üzerinden yarışma programını yerden yere vurdu. Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden olan ünlü sanatçı, Kanal D'nin hafta içi her gün öğlen kuşağında ekrana gelen evlendirme programı Kısmetse Olur'un kurmaca olduğu iddialarını doğruladı. Televizyon dizileri ve programları hakkındaki düşüncelerini sıklıkla dile getiren Demet Akalın, olaylı izdivaç programı içinse "Maalesef Kısmetse Olur'un fake bir program olduğu ortaya çıktı. Bu kadar büyüğün bu kadar ağır hakaretler mi olur. Yuh size ya salak mıyız?" ifadeleriyle programa tepkisini dile getirdi.



Daha önce farklı formatıyla dikkat çeken izdivaç programındaki adayların cast ajansından seçildiği iddia edilmiş, YouTube'da yayınlanan bir videoda yarışmacıların daha önceden birbirlerini tanıdığını hatta 'Kısmetse Olur' evinin sevilen gelin adayı Ayça Beğen'in evli olduğu belirtilmişti.








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