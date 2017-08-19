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Kısmetse Olur'da evlenen Nur ve Batuhan'dan ilginç dans

KISMETSE OLUR'DA EVLENEN NUR VE BATUHAN'DAN İLGİNÇ DANS

Kısmetse Olur'da saadeti bulup dünya evine giren Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli çifti, uzun bir aranın ardından ilginç danslarıyla yeniden gündeme geldi.

Tarih : 19 Ağustos 2017, 01:10
Puan Ver : Kısmetse Olur'da Evlenen Nur Ve Batuhan'dan İlginç Dans(10/10)6

Yayından kaldırılan bir zamanların reyting rekortmeni programı Kısmetse Olur'da tanışıp dünya evine giren Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli, ateşli danslarıyla göz kamaştırdı.

DÜĞÜNE 300 DAVETLİ KATILMIŞTI

Kısmetse Olur programında tanışıp sevgili olan Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli geçtiğimiz yıl Ağustos ayında dünya evine girdi. Tekstilkent'teki Ramada Plaza'da yapılan düğüne, çiftin aileleri ile arkadaşlarından oluşan 300 davetli katılmıştı.

İLGİNÇ HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Düğün sonrası çok fazla gündeme gelmeyen çift, son olarak Instagram hesaplarından paylaştıkları dans videolarıyla magazin gündeminde yeniden yer aldı. Romantik bir ortamda aşkla dans eden karı koca, ilginç hareketleriyle dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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