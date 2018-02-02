KISMETSE OLUR YARIŞMACISI MURAT ÖZBAKAN'IN KIZI, BABASININ SOYADINI SİLDİRDİ
Evlilik yarışmasıyla adını duyuran damat adayı Murat Özbakan'ın 10 yıl önce boşandığı eşinden olan kızı Tuğba Özbakan, babasının soyadını nüfus kağıdından sildirdi.
'Kısmetse Olur' isimli yarışmayla tanınan damat adayı Murat Özbakan'ın 10 yıl önce boşandığı eşinden olan kızı Tuğba Özbakan (21), babasının soyadını nüfus kağıdından sildirmek ve annesinin soyadı olan 'Sertçelik'i kullanmak için açtığı davayı kazandı. Tuğba Özbakan, duruşmada babasının bir ses kaydında kadın pazarlığından bahsettiğini ve başka bir programda da gayrimeşru çocuk olayında isminin geçtiğini iddia etti.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne müvekkilleri Tuğba Özbakan adına başvuran Avukat Zehra Taşkıran dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Murat Özbakan ile Funda Sertçelik 2008 yılında boşandı. Tuğba Özbakan o tarihten beri annesiyle birlikte yaşamaktadır. Baba Murat Özbakan bir süre önce bir televizyon kanalında yayımlanan 'Kısmetse Olur' programına katıldı.
"BABASININ SOYADINI TAŞIMAK İSTEMİYOR"
Programda Murat Özbakan kendisine ait bir ses kaydının yayımlanması üzerine yarışmadan derhal elendi. İfşa edilen ses kaydında Murat Özbakan'ın kadın pazarladığı iddia ediliyordu. 'Kısmetse Olur' programından elenen Murat Özbakan bu defa 'Gel Barışalım' adlı programa katıldı. En son Esra Erol'un sunduğu Atv'de evlilik programına katılan Murat Özbakan'ın gayrimeşru bir çocuk olayında adı geçti. Çocuğun babasının Murat Özbakan olduğuna dair bilgiler yayımlandı. Televizyonda çıkan bu yayınlar nedeniyle Tuğba Özbakan, babasının soyadını taşımak istemiyor."
GENÇ KIZ, MAHKEMEDEN İSTEDİĞİNİ ALDI
Talebi kabul eden mahkeme, Tuğba Özbakan'ın soyadının annesinin soyadıyla değiştirilmesine karar verdi.
Kaynak: haberinburada
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