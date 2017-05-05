

Milliyet Cadde yazarı Sina Koloğlu'nun "Kısmetse Olmayacak" başlıklı o yazısı:







‘Kısmetse Olur' artık yayınlanmıyor. Evlilik programlarının kaldırılması tartışması bu sefer ciddiyete bindi.







Kanal D programı yayınlayacak mı, yayınlamayacak mı? tartışması sürüyor. Yapımcı Haluk Şirin'e sordum; “Sezon sonunda her durumda bitireceğiz” dedi. Yani çok fazla merak etmeye gerek yok diye düşünüyorum. Haziran ayında bitecekti, siz şimdiden bitti gözüyle bakın! Programdaki kardeşlerimizi de yeni şöhret hikayelerine uğurluyoruz! Ramazan'da Kanal D'de bir bilgi Yarışma programı başlayacak.







Yeni dönemin adı; bilgili şöhretler







Malum evlendirme programlarıyla epey bir ‘şöhret'imiz oldu. Yapımlar büyük psikolojik baskı gördü. ‘Alternatif programlar' düşünülüyor. İşaret fişeğini Haluk Şirin verdi; “İlk olarak ramazan ayında ‘19' isimli bir bilgi yarışması Kanal D'de başlayacak. Haftada 5 gün ekranda olacak. Sloganımız, ‘Bir devir kapanıyor!' Artık bilgili insanların TV'lerde şöhret olup, milyonlar kazandığı yeni bir dönem başlıyor olacak.” RTÜK'ün uyarılarını ciddiye aldıklarını söyleyen Şirin; “Bundan böyle topluma doğru rol modeller çıkaracak, yeni projelere ağırlık vereceğiz. Öğle sonrası kuşaklarında bilgili şöhretleri tanıyacağız bundan böyle” dedi.







kaynak:milliyet