

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Dr.Çağdaş Kışlaoğlu, diş eksikliğinin psikolojiyi bozduğunu söyledi.







Bir günde implant veya diş yapmanın mümkün olabildiğini belirten Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Bu her vaka için mümkün olmayadabilir. Çünkü kişinin kemik kalitesine bağlı olarak hekimin tespiti doğrultusunda mümkün olabilir. Kemik kalitesi ile birlikte kişinin ağız içerisinde iltihap var mı ve ağız içi sağlık durumunun tespiti çok önemlidir. Eğer kişinin ağız içi sağlık durumu ve kemik kalitesi iyi ise tüm dişlerinin bir gün içerisinde yaptırıp hekimin kliniğinden çıkabiliyor" dedi.







Kişide kemik yoksa ve iltihaplar varsa bir günde diş hayalinin mümkün olmayacağını kaydeden Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Öncelikle iltihaplar tedavi edilecek, daha sonra kemik yeterli değilse kemik grefti işlemi ile kemik oluşturulacak, kemik oluştuktan sonra implant yapılacak ve son olarak da implant üzerine dişler yapılacaktır. İmplant yaptıracak kişilerin kemikleri bazen istenilen seviyede olmamaktadır. En çok görülen durum alt çenede çok erişimiş kemikler veya üst arka bölgede sinüslerin sarkması ve bu bölgede kemik olmamasıdır. Böyle durumlarda özel kemik greftleri yani dışarıdan hazır getirilen veya kişinin kendinden alınan kemiklere otojen greft deniliyor. Kişinin kendinden alınan greftler alınarak kemik yapılandırılır. Bazen aynı seansta kemik ve implant aynı anda yapılabiliyor. Bazen de bir seansta sadece kemik konulup birkaç ay bekleyip sonra implant konulabiliyor. Bu vakaya göre değişiyor. Kemik tozları ve kemik greftleri bize yardımcı etkenlerdir. Bu yardımcı etkenler sayesinde hekimler çoğu zaman implant yapabilir hale gelmiştir" diye konuştu.