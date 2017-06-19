KIŞLADAKİ ZEHİRLENMELERLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, 1. Piyade Er eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki zehirlenme vakalarının "kentin şebeke suyundan kaynaklanmış olabileceği" yönündeki iddiaların gerçekliği bulunmadığını belirterek...
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, 1. Piyade Er eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki zehirlenme vakalarının "kentin şebeke suyundan kaynaklanmış olabileceği" yönündeki iddiaların gerçekliği bulunmadığını belirterek, "Zehirlenme vakalarının yaşandığı kışlalarda askeriye kendi su şebekesini kullanıyor, şehir şebekesini kullanmıyor." dedi.
Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün sosyal medya üzerinden, kentin şebeke suyuna ilişkin bazı paylaşımlar yapıldığına dikkati çekerek, "1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki zehirlenmenin bundan kaynaklandığına" yönelik iddiaların bir gerçekliği bulunmadığını ifade etti.
kaynak:milliyet
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