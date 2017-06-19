Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

kışladaki zehirlenmelerle ilgili flaş açıklama

KIŞLADAKİ ZEHİRLENMELERLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, 1. Piyade Er eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki zehirlenme vakalarının "kentin şebeke suyundan kaynaklanmış olabileceği" yönündeki iddiaların gerçekliği bulunmadığını belirterek...

Tarih : 19 Haziran 2017, 14:10
Puan Ver : Kışladaki Zehirlenmelerle İlgili Flaş Açıklama(7/10)8


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü  Yaşar Coşkun, 1. Piyade Er eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun  Kışlası'ndaki zehirlenme vakalarının "kentin şebeke suyundan kaynaklanmış  olabileceği" yönündeki iddiaların gerçekliği bulunmadığını belirterek,  "Zehirlenme vakalarının yaşandığı kışlalarda askeriye kendi su şebekesini  kullanıyor, şehir şebekesini kullanmıyor." dedi.



    Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün sosyal medya  üzerinden, kentin şebeke suyuna ilişkin bazı paylaşımlar yapıldığına dikkati  çekerek, "1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki  zehirlenmenin bundan kaynaklandığına" yönelik iddiaların bir gerçekliği  bulunmadığını ifade etti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Kışladaki  Zehirlenmelerle  İlgili  Flaş  Açıklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER