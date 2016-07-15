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kışla ve polis merkezine saldırı: 2 yaralı

KIŞLA VE POLİS MERKEZİNE SALDIRI: 2 YARALI

Siirt'te, terör örgütü PKK mensupları tarafından kışla ve polis merkezine düzenlenen roketli saldırıda, bir evin damında uyuyan kadın ile oğlu yaralandı.

Tarih : 15 Temmuz 2016, 09:31
Puan Ver : Kışla Ve Polis Merkezine Saldırı: 2 Yaralı(6/10)5


Alınan bilgiye göre, teröristler, İnönü Mahallesi Şeyh Süleyman Caddesi'ndeki kışla ve Cumhuriyet Polis Merkezi'ne roket ve silahlarla saldırdı.



Güvenlik güçlerinin anında karşılık verdiği saldırıda, bir evin damında uyuyan Besna Erzen (40) ve oğlu Yusuf Erzen (10) yaralandı. Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yusuf Erzen'in hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.








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