KISKANDIĞI KOCASINA ATEŞ EDERKEN BAŞKASINI VURDU
Bursa'da kıskandığı eşine işlettiği büfede av tüfeğiyle ateş eden kadın, başka bir kişiyi öldürdü.
Bursa'da kıskandığı eşine işlettiği büfede av tüfeğiyle ateş eden kadın, başka bir kişiyi öldürdü.
Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde büfe işleten Vural T. (25) ile eşi Yaprak T. (25) arasında iş yerinde kıskançlık meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine evden av tüfeğini alan Yaprak T, yeniden büfeye geldi. Vural T'ye bir el ateş eden Yaprak T, bu sırada büfede bulunan 16 yaşındaki Haktan Çete'yi vurdu.
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