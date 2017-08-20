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KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ, YOLDA GÖRDÜĞÜ ESKİ SEVGİLİSİNİ VE YANINDAKİ ARKADAŞLARINI BIÇAKLADI


Kıskançlık Krizine Girdi, Yolda Gördüğü Eski Sevgilisini ve Yanındaki Arkadaşlarını Bıçakladı
Tarih : 20 Ağustos 2017, 10:20
Puan Ver : Kıskançlık Krizine Girdi, Yolda Gördüğü Eski Sevgilisini Ve Yanındaki Arkadaşlarını Bıçakladı(7/10)3

Kütahya'da 22 yaşındaki İrfan Konsu, eski sevgilisi olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Sevgi Çetinkaya ve erkek arkadaşı 21 yaşındaki Kubilay Yeşilmeşe ile yanlarında bulunan 2 kişiyi bıçakla yaralayarak kaçtı.

ESKİ SEVGİLİ DEHŞETİ

Olay, saat 23.00 sıralarında Atatürk Bulvarı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde meydana geldi. İrfan Konsu, yolda gördüğü eski sevgilisi Sevgi Çetinkaya ile yanında bulunan arkadaşlarını takip etti. Konsu, alt geçit çalışması nedeniyle trafiğe kapalı ve karanlık olan yolda Sevgi Çetinkaya'yı durdurunca tartışma çıktı. Tartışma sırasında bıçağını çeken İrfan Kansu, Sevgi Çetinkaya'yı 8 yerinden, araya giren genç kızın erkek arkadaşı Kubilay Yeşilmeşe ile yanlarındaki 34 yaşındaki Koray Altun ve 22 yaşındaki Ebru Şahin'i de çeşitli yerlerinden bıçaklayıp otomobiline binerek kaçtı.

SAĞLIK DURUMLARI CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yaralılardan Kubilay Yeşilmeşe, yakındaki Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipler Amirliği'ne giderek yardım istedi. Polislerin çağırdığı ambulanslarla yaralılar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sevgi Çetinkaya, Kubilay Yeşilmeşe ve Koray Altun'un sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.Polis, kaçan İrfan Konsu'yu yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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