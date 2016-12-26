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kişisel yılbaşı kartı oluşturun

KİŞİSEL YILBAŞI KARTI OLUŞTURUN

Küçük bir bütçeyle profesyonel görünümlü yılbaşı kartı ile aile portre fotoğrafları çekmeye ve bu fotoğrafları paylaşabileceğiniz başyapıtlara dönüştürecek uygulamalar ve bazı ipuçlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Tarih : 26 Aralık 2016, 14:23
Puan Ver : Kişisel Yılbaşı Kartı Oluşturun(6/10)7


Küçük bir bütçeyle profesyonel görünümlü yılbaşı kartı ile aile portre fotoğrafları çekmeye ve bu fotoğrafları paylaşabileceğiniz başyapıtlara dönüştürecek uygulamalar ve bazı ipuçlarını sizlerle paylaşıyoruz.

 Yılbaşı hızla yaklaşıyor. Ailenize göndereceğiniz bir  yılbaşı kartı planlamaya başlamanın tam zamanı! Zamanınız (veya bütçeniz) kısıtlıysa veya göz alıcı aile fotoğrafları çekmeye yönelik yaratıcı bir yaklaşım denemek istiyorsanız, özel bir fotoğrafçı tutma zahmetine girmeyip iPhone 7 Plus'taki yeni Portre modunu kullanmayı tercih edebilirsiniz. Portre modu, “bokeh” efektine benzeyen bir alan derinliği etkisi yaratır ve eskiden yalnızca DSLR makinelerde bulunan bir özellik sunarak fotoğrafınızın konusunun net olmasını sağlarken hoş bir flu arka plan oluşturur.

Üstelik, iPhone'unuzda birkaç dokunuşla fotoğraflarınızı düzenleyip mağazaya gitmek zorunda kalmadan yılbaşı kartlarınızı gönderebilirsiniz.



 Yılbaşı kartı oluşturmak için ipuçları

Felt: Felt, arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize el yazısıyla hazırladığınız gerçek kartlar ve fotoğraflar göndermenin en kaliteli ve en kişiye özel yolu. Üstelik hepsini iPhone'unuzdan yapabilirsiniz.

Ink: Mağazaya gitmek zorunda kalmadan, iPhone'unuzdan benzersiz yılbaşı kartları hazırlayıp gönderin.

Snapfish: iPhone için baskı, kartpostal ve daha fazlasını sipariş edin.

Artifact Uprising: iPhone'unuzda dakikalar içinde üstün kaliteli fotoğraf albümleri, resimli kartpostallar ve hediyeler hazırlayın.

Touchnote: iPhone'unuzu kullanarak kişiselleştirilmiş kartpostallar oluşturun ve gönderin.



Fotoğraflarınıza yılbaşı kartı katacak  bazı uygulamalar

Enlight, 10,49 TL: Enlight'ın güçlü araç setiyle fotoğraflarınızı iyileştirin, ayarlayın ve süsleyin.

Camera +, 7,99 TL: Her çekiminizde kusursuz sonuçlar almak için, Camera +'ın mükemmel manuel çekim kontrolleri, onlarca filtre, çerçeve ve kesme seçeneği sayesinde kolayca profesyonel görünen fotoğraflar yaratın.

ProCamera 12,99 TL: Profesyonel iOS fotoğrafçılığının altın standardı ProCamera, yeni başlayanlar için son derece kullanıcı dostu bir arayüzün yanı sıra uzmanlara yönelik, DSLR'ye benzer etkileyici kontrol seçenekleri de sunuyor.

VSCO: Mobil aygıtlar için benzersiz hazır ayarlarımız ve gelişmiş kamera kontrollerimizle çektiğiniz görüntüleri düzenleyin.

Moldiv: Tek bir çerçeveye 16 adede kadar fotoğraf ekleyerek mükemmel kolajı hazırlayın. İsterseniz, fotoğraflarınızı bir dergi, poster veya temalı albüm gibi kolajlayarak aile fotoğraflarınıza kişisel bir dokunuş ekleyebilirsiniz.

 





 



iPhone 7 Plus ile fotoğrafçılık ipuçları








Etiketler: Kişisel  Yılbaşı  Kartı  Oluşturun    haber

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