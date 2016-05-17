

Goa, Hindistan



Goa ölü sezon için tam da doğru yerdir. Kış ayları Goa için serin bir dönem olabilir ama ziyaret etmek için de en iyi sezondur. Gerçekten üzerinizden buharlar çıkartacak kadar fazla sıcağı seviyorsanız bahar ya da yaz aylarını tercih edebilirsiniz ama Kasım'dan Şubat'a Goa'da hava durumu çok güzeldir: kuru, güneşli ve sıcak.Yapacak fazla bir şey olmadan, tatil günlerinizi buz gibi bira eşliğinde kitap okuyarak sakince geçirmek için Goa harika bir seçenek.



2. Gambiya



Kışın sımsıcak bir yaz tatili geçirebileceğiniz Gambiya, egzotik ama erişilebilir harika bir kaçış noktası. Başkent Banjul'a inerek Batı Afrika'ya sarhoş edici bir giriş yapabilir ya da sadece palmiyelerle çevrili altın kumlu plajlarında, güneş ışınlarını moleküllerinize kadar hissedebilirsiniz. Kulağa hoş geliyor öyle değil mi?



3. Cayo Coco, Küba



Bilet fiyatları biraz tuzlu olsa da, eğer Havana'ya gitmiyor da, tropikal bir sahilde tembellik etmeyi tercih ediyorsanız, Küba'nın Karayipler tarafında yer alan Cayo Coco'da palmiye ağaçları, tertemiz turkuvaz rengindeki deniz ve talk pudrası kadar ince kum size rüyadaymışsınız gibi hissettirecek.



4. Abu Dabi, BAE



Eğer kışın yaşayacağınız egzotik deniz tatiline şehir heyecanı katmak isterseniz Abu-Dabi sizin için en doğru tercih olabilir. Eğer havuz kenarında uzanmak yorucu gelirse, kredi kartınızı yanınıza alıp şehri gezmeye başlayabilirsiniz. Sonuçta alışveriş tüm milletlerin geleneksel zaman geçirme yöntemi olduğu yadsınamaz bir gerçek. Yok ama eğer alışverişi tercih etmiyorum diyenlerdenseniz dünyanın en hızlı rollercoaster'ına ev sahipliği yapan Ferrari World'de şansınızı deneyebilirsiniz.



5. Antigua, Karayipler



Karayipler'deki en iyi plajlardan bazıları Antigua'da yer alır. Şöyle ki tam 365 tanesi Antigua'dadır. Evet, yılın her günü için bir tane şahane plaj! Hangi plajı seçerseniz seçin, bembeyaz kristal kum, masmavi deniz ve sımsıcak ışınlarıyla Antigua güneşi sizi bekliyor. aktivite arıyorsanız, dalış ya da şnorkelli dalış, sürat teknesi, rüzgar sörfü, bisiklet, deniz safarileri seçeneklerden sizi bekleyen bazıları…







6. Barbados



Barbados'taki tatil beldeleri ünlülerin tercih ettiği kaçış mekanlarından beklediğiniz tüm ihtişamı sunuyor. Ama şekil yapmak sizi kesmiyorsa, kristal berraklığındaki Atlantik Denizi ve sağlam kıyı manzaralarıyla gıpta edilen bir rüzgar sörfü diyarı olan doğu sahiline gitmelisiniz. Ayrıca muhteşem yürüyüş manzaraları, gerçekten şaşırtıcı derecede güzel dalış imkanı da bulacaksınız.



7. Boa Vista, Cabo Verde



24 derecenin asla altına düşmeyen hava sıcaklığı ile Cabo Verde, dört mevsim güneşi arayanların “yeni Karayipleri” olarak adlandırılıyor. Ancak Boa Vista halen oldukça seçkin ve ayrıcalıklı halini koruyor. Adada bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda otel var. Sakin barlarında pineklemeye alternatif olarak gece yarısı Caretta kaplumbağalarının sahilde yuvalanmalarını görmek için düzenlenen turlara katılabilirsiniz.