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Kışın ortasında deniz keyfi! Sıcaklık 18 dereceye ulaştı

KIŞIN ORTASINDA DENİZ KEYFİ! SICAKLIK 18 DERECEYE ULAŞTI

Muğla'da Şubat ayındaki sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, denize girdi. Deniz sıcaklığının 18 derece olduğu bildirildi.

Tarih : 17 Şubat 2018, 20:50
Puan Ver : Kışın Ortasında Deniz Keyfi! Sıcaklık 18 Dereceye Ulaştı(10/10)6

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sıcak havayı fırsat bilenler, şubat ayında deniz keyfini kaçırmadı.

VATANDAŞLAR GÜNEŞLENDİ

Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Bodrum'da bazı vatandaşlar, Kumbahçe başta olmak üzere, Paşatarlası, Gümbet ve Bitez sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Denize girenlerin yanı sıra sahilde çocuklarıyla vakit geçirenler ve güneşlenenler de oldu.

"BODRUM'UN İKLİMİNE AŞIĞIM"

Sıcak havanın tadını çıkaran sakinlerden sinema ve tiyatro oyuncusu Mihriban Er, AA muhabirine, Bodrum'da yaşamaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Bodrum'un iklimini çok beğendiğini belirten Er, "Şubatta olmamıza rağmen, çok güzel bir gün yaşıyoruz. Sahilde prova yapıyorum. Bodrum'da şehir tiyatrosu kuruldu. Bodrum'un iklimine ve bitki örtüsüne aşığım." dedi.

"MUHTEŞEM BİR HAVA VAR"

Ailesiyle Fransa'dan tatil için ilçeye gelen Nicolas Leveneur da, Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımla sahilde keyifli bir gün yaşıyoruz. Bodrum'da muhteşem bir hava var." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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