

Soğuk havalarda kilo almanın en önemli nedeni hiç kuşkusuz, vücudun ısısını koruyabilmesi için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyması, bunun sonucunda beynimizin “acıktım” sinyali vermesidir. Ancak bu sevimsiz kiloların başka sorumluları da var elbette; örneğin güneş ışınlarından daha az yararlanmamız nedeniyle gelişen D vitamini eksikliği gibi! Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Olcay Barış, soğuk havalarda kilo almamızın 7 önemli nedenini ve çözüm yollarını anlattı.







1- VÜCUDUN ISISININ KORUMAYA ÇALIŞMASI







Kışın kilo almamızın en önemli nedeni, kış aylarında havaların soğumasıyla beraber vücudumuzun ısısını koruyabilmesi için yemek yeme ihtiyacımızın artmasıdır. Biz üşüdükçe enerjiye olan gereksinimimiz artıyor ve vücudumuz da artan enerji ihtiyacını besinlerden karşılamaya çalışıyor. Bunun sonucunda beyin “acıktım” sinyali veriyor. Fazla yemek yemenin önüne geçebilmek için her acıktığınızda su içebilirsiniz. Su midede hacim kaplayarak tokluk hissi yaratacaktır.







2- D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ







Güneş ışınlarından az yararlanma sonucu gelişen D vitamini eksikliği kilo almamızı tetikliyor. Normal koşullarda insan vücudunda bulunan D vitamininin yüzde 90-95'i güneş ışınlarının etkisiyle deride sentez ediliyor. Kış günlerinde 25 dakika, sıcak yaz günlerinde 15-20 dakika, güneş kremi sürmeden güneşe maruz kalmamız gerekiyor. Yağda çözünen D vitaminini en iyi içeren gıdalar ise balık, balık yağı, karaciğer, peynir, yumurta sarısı ve süt ve süt ürünleridir.







3- MUTSUZLUK HALİ



Kış mevsiminde güneş ışınlarının azalması kişiyi mutsuzluğa itiyor, özellikle genetik yatkınlığı olan kişilerde depresyonu tetikleyebiliyor. İnsanlarda kendni daha iyi hissedebilmenin çözümünü genellikle tatlı ve hamurlu gıdalarda buluyor, özellikle de akşam saatlerinde! Metabolizma hızının düştüğü akşam saatlerindeyenilen gıdalar vücutta depolandığı için de kilo artışı kaçınılmaz hale geliyor. Düşük kalorili sağlıklı ara öğünleri tercih etmek bu durumda en iyi çözüm. Yatmadan 2 saat önce tüketeceğiniz meyve, süt ürünleri ile birlikte kan şekerinizi dengeleyecektir.







4- GECE ATIŞTIRMALARI







Akşam saatlerinde fazla yenen yemek, kan şekerinin düşmesine, bunun sonucunda da gece acıkmamıza yol açabiliyor. Gece açlığınızı bastırmak için yağlı ve kalorili besinler yerine 1 avuç sade beyaz veya sarı leblebiyi tercih edebilirsiniz.







5- HAREKETİN AZALMASI



Soğuk havalarda; egzersiz yapma isteğimizin sıcak ortamlarda zaman geçirme ve atıştırmaya dönüşmesi, önemli bir sorun halini alıyor. Hareketsizlik nedeniyle harcadığımızdan daha fazla enerji alımı nedeniyle kilo alıyoruz. Kış mevsiminde kilonuzu korumanız için haftada en az 2-3 gün, 30-45'er dakika egzersiz yapmaya özen gösterin.







6- GÜNLERİN KISA OLMASI







Kış aylarında günlerin kısa olması, yeme düzenimizi bozarak öğün atlamamıza sebep oluyor, bunun sonucunda da karbonhidrat tüketme isteğimiz artıyor. Kilo almamak için pirinç pilavı, erişte, makarna, börek, hamur işleri gibi rafine karbonhidratlar yerine; bulgur pilavı ve kurubaklagiller gibi düşük glisemik indeksli besinleri tercih etmenizde fayda var.







7- KALIN GİYSİLERİN KİLOLARI GİZLEMESİ



Havaların soğumasıyla birlikte giysilerin kalınlaşması, kilolarımızı örtmek için oldukça iyi bir etken. Buna bağlı olarak da yeme kontrolümüzü kaybedebiliyor, giysilerin koruyucu özelliğine sığınabiliyoruz. Unutmayın en değerli giysiniz vücudunuz, sağlıklı beslenerek ona iyi bakın.