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Kışın Isıtan Petekler, Yazın Serinletecek
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Kışın Isıtan Petekler, Yazın Serinletecek

KIŞIN ISITAN PETEKLER, YAZIN SERİNLETECEK

Erzurum'da 'Dadaş mucit' lakaplı elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı, kavurucu sıcaklara çözüm olarak kışın ısınmakta kullanılan petekleri yazın da serinleticiye çevirdi.

Tarih : 07 Ağustos 2017, 16:10
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Buzdolabı kompresörü, elektrikli şofben tüpü ve ön panel radyatörü ile petekleri soğutan Ebubekir Taşbaşı, "Kışın ev ve işyerini ısıtan petekler, sıcaklarda ise serinletecek. Peteklerle daha az bir maliyetle serinleyecek olan vatandaş klimaların verdiği rahatsızlıkları yaşamayacak" dedi.

500 LİRALIK MALİYETLE ÜRETTİ

Evli ve 3 çocuk babası 56 yaşındaki Ebubekir Taşbaşı, son çalışmasıyla kavurucu sıcaklara sağlıklı çözüm bulduğunu belirtti. Bugüne kadar 37 proje üreten ve son çalışmasında kalorifer peteklerini klima gibi kullananan Taşbaşı, kışın çevresini ısıtan kalorifer peteklerinin yazın da soğutularak serinlik vereceğini söyledi. Yaklaşık 500 liralık bir maliyetle sistemi değiştirdiğine ifade eden Taşbaşı, evin havasını bu sistemle serinlettiğini kaydetti. Ebubekir Taşbaşı, yaptığı çalışmayla ilgili olarak şunları söyledi:

"PETEKLER 2 SAAT İÇERİSİNDE BUZ GİBİ OLUYOR"

"Buzdolabı kompresörü, elektrikli şofben tüpü ve ön panel radyatörü ile petekler yaklaşık 2 saat içinde buz gibi oluyor. Klima ve vantilatöre gerek yok. Bu sistem tamamen sağlıklı ve maliyeti de çok düşük. Evlerde kışın sıcak su doldurularak ısınmak amacıyla kullanılan petekler yazın da buz gibi su ile dolunca serinlik verecek. Bunun için bir kereye mahsus yaklaşık 500 liralık bir maliyet gerek. Çöl sıcaklarının dünyayı kavurduğu, insanların sığınacak bir gölgelik aradığı şu günlerde buluşum herkese ilaç gibi gelecek."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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