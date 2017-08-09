Giorgio Del Ghingaro, belediye başkanlığı yaptığı Viareggio kentinde gittiği restorandan, kıyafet kurallarına aykırı giyindiği için kapı dışarı edildi.

KÜÇÜK DÜŞÜRÜLEREK RESTORANDAN KOVULDU

İtalya'da yaklaşık 63 bin nüfuslu Viareggio kentinin yöneticisi Giorgio Del Ghingaro, sosyal medya hesabı Facebook'tan bir açıklama yaptı ve uzun pantolon giymediği için restorandan kovularak küçük düşürüldüğünü ifade etti.

DAHA ÖNCEDEN DE AYNI RESTORANA GİTMİŞTİ

Daha önce de yemek yediği deniz kıyısındaki bu restorana, resmi değil özel bir akşam yemeği için gittiğini belirten Giorgio Del Ghingaro, orada giyim kurallarına dair herhangi bir uyarı yazısı görmediğini söyledi.

"TENİNİN RENGİNİ BİLE KONTROL EDİYORLARDIR"

"Nahoş" bir deneyim yaşadığını ifade eden belediye başkanı, arkadaşlarıyla birlikte başka bir restorana gitmek zorunda kaldıklarını anlatarak, "O restoranda belki kıyafetlerin dışında, vergi numarası, sabıka kaydı, oturum izni, diploma ya da insanların teninin rengini bile kontrol ediyorlardır" diye tepkisini ortaya koydu.

İKİ YILDIR BELEDİYE BAŞKANI

Del Ghingaro, ağustos gibi sıcak bir ayda, deniz kıyısındaki bir restoranda saat 19.00'dan sonra bermudaya izin verilmemesine çok şaşırdığını da ifade etti. İki yıldır bu kenti yöneten Del Ghingaro, "Acaba kötü mü giyinmiştim?" diye ironi de yaptı.

BELEDİYE BAŞKANI OLMASINA RAĞMEN AYRIMCILIK YAPILMADI

Giorgio Del Ghingaro'nun tepkisi üzerine açıklama yapan restoran yetkilileri ise, girişte iki ayrı noktada giyim kurallarına ilişkin uyarı bulunduğunu söyledi ve belediye başkanı olduğu için ona ayrımcılık yapamayacaklarını belirtti.

Kaynak: haberinburada