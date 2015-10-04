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kısa saçlarımla kendimi daha güzel hissediyorum

KISA SAÇLARIMLA KENDİMİ DAHA GÜZEL HİSSEDİYORUM

Tuba Büyüküstün, rol aldığı “Rüzgarın Hatıraları” adlı yapımın Hamburg Film Festivali'ndeki gösterimine katıldı.

Tarih : 04 Ekim 2015, 20:16
Puan Ver : Kısa Saçlarımla Kendimi Daha Güzel Hissediyorum(0/10)


Kısacık kestirdiği yeni saçlarıyla poz veren ünlü oyuncu filmi çok beğendiğini söyleyerek galadan mutlu ayrıldı. “Rüzgarın Hatıraları” filminin yönetmeni Özcan Alper, oyuncular Onur Saylak, Tuba Büyüküstün



ZAMANLA ALIŞACAKLAR



Tuba Büyüküstün son görüntüsünün hala eleştirilmesine ise kafayı hiç takmıyor. Ünlü oyuncu , “Ben kısa saçlarımla kendimi daha güzel hissediyorum. Hamburg'da beni görenler önce tanıyamadı ama zamanla alışacaklar. Bu film imajı değil, canımın istediği” dedi.








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