KISA SAÇLARIMLA KENDİMİ DAHA GÜZEL HİSSEDİYORUM
Tuba Büyüküstün, rol aldığı “Rüzgarın Hatıraları” adlı yapımın Hamburg Film Festivali'ndeki gösterimine katıldı.
Kısacık kestirdiği yeni saçlarıyla poz veren ünlü oyuncu filmi çok beğendiğini söyleyerek galadan mutlu ayrıldı. “Rüzgarın Hatıraları” filminin yönetmeni Özcan Alper, oyuncular Onur Saylak, Tuba Büyüküstün
ZAMANLA ALIŞACAKLAR
Tuba Büyüküstün son görüntüsünün hala eleştirilmesine ise kafayı hiç takmıyor. Ünlü oyuncu , “Ben kısa saçlarımla kendimi daha güzel hissediyorum. Hamburg'da beni görenler önce tanıyamadı ama zamanla alışacaklar. Bu film imajı değil, canımın istediği” dedi.
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