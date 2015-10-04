

Kısacık kestirdiği yeni saçlarıyla poz veren ünlü oyuncu filmi çok beğendiğini söyleyerek galadan mutlu ayrıldı. “Rüzgarın Hatıraları” filminin yönetmeni Özcan Alper, oyuncular Onur Saylak, Tuba Büyüküstün







ZAMANLA ALIŞACAKLAR







Tuba Büyüküstün son görüntüsünün hala eleştirilmesine ise kafayı hiç takmıyor. Ünlü oyuncu , “Ben kısa saçlarımla kendimi daha güzel hissediyorum. Hamburg'da beni görenler önce tanıyamadı ama zamanla alışacaklar. Bu film imajı değil, canımın istediği” dedi.