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KIŞ SAATİ UYGULAMASI SONA ERDİ


KIŞ SAATİ UYGULAMASI SONA ERDİ
Tarih : 08 Eylül 2016, 09:21
Puan Ver : Kış Saati Uygulaması Sona Erdi(8/10)7


Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulamasının yıl boyu sürdürülmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 6 Eylül 2016 tarihli ve 24005 sayılı yazısı üzerine, Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun'un 2. maddesine ilişkin değişikliği içeriyor.



Söz konusu karar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili yazısı üzerine, 697 sayılı kanunun 2. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından 7 Eylül'de alındı.








Etiketler: Kış  Saati  Uygulaması  Sona  Erdi    haber

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