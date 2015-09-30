

Alınan bilgiye göre, yaz saati uygulamasının sona erdirilmesinin ertelenmesine yönelik düzenleme, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun'un imzasıyla Başbakanlığa gönderildi. Bakanlar Kurulu tarafından da onaylanan erteleme kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.







