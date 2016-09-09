

Projenin bir ekip işi olduğunun altını çizen Şahin, "Burada büyük emek var. Projede meteoroloji, ekonomi, sosyoloji ve psikoloji gibi farklı disiplinlerden uzmanlar ve elektrik mühendisleri yer aldı." dedi.







Şahin, bu değişiklik için yapılan çalışmaların iki yıl önce başladığını dile getirerek, "Yaz saatiuygulamasının standartlaşabilmesi için başlayan araştırmaların derinleşmesiyle 1 milyar verinin kullanıldığı geniş çaplı analizlerin sonunda değişiklik hayata geçti. Proje sahibi Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ile imzalanan sözleşme sonucunda, veriye dayalı bilimsel yöntemler kullanıldı ve araştırma ekibi karşılaştırmalı bir analiz temelinde yürütülen çalışmalar sonunda yaz saati uygulamasında hemfikir oldu. Konuyla ilgili çalışmaların hızlanmasında, Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın konuya gösterdiği yoğun ilgi de oldukça etkili oldu." değerlendirmesinde bulundu.







Türkiye'nin geniş coğrafi bir alana yayıldığına işaret eden Şahin, yaptıkları çalışmalarda Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasındaki 1 saat 16 dakikalık zaman farkını dikkate aldıklarını vurguladı.







Dünyanın çeşitli ülkelerindeki zaman farkının Türkiye'ye oranla daha fazla olduğunu anlatan Şahin, "ABD'nin doğu ve batısı arasında 4, Kanada'nın 5, Rusya'nın ise 11 saatlik zaman farkı var. Bu ülkelerde uluslararası ilişkilerde yerel saat farkından kaynaklanan bir sorun yaşanmıyor." diye konuştu.