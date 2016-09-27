'KIŞ MIŞ YOK TEPELERİNE BİNECEĞİZ'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik kuvvetlerimiz operasyonlarını aralıksız sürdürecek.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik kuvvetlerimiz operasyonlarını aralıksız sürdürecek. Kış mış yok. Bütün mevsimler içerisinde, bunlar neredeyse tepelerine bineceğiz ve bu terörizmi de terörizmi meşru göstermek isteyenlerin de heveslerini, hayallerini ortadan kaldıracağız ve kıracağız." dedi.
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