Kurt'tan “Kış Lastiği” uyarısı



Kış lastiği ile ilgili Akşehir şoförler Odası Başkanı Fikri Kurt uyarıda bulundu…







08.11.2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmeliğin” 6. Maddesi 1. Fıkrasının (j) bendi ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 27.11.2012 tarihli 2012/KDGM-07/DENETİM sayılı genelgesi ile yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildi. Akşehir Şoförler odası Başkanı Fikri Kurt konu ile ilgili yaptığı açıklamada: “Sürücülerimizin hava şartlarından dolayı mağduriyet yaşamaması için kış lastiklerini bir an önce taktırdamaları gerekmektedir.







Aksi takdirde bu uygulamaya uymayan vatandaşlarımıza 571 TL idari para cezası kesilecektir. Can ve mal güvenliğimiz için kesinlikle ve kesinlikle kış lastiklerinin kullanılması çok önemlidir. 4 adet lastik her nevi başımıza gelecek kötü olaydan çok daha ucuzdur.



Sonradan ah etmek yerine en baştan tedbirimizi almakta fayda vardır. Araç sürücülerimize bir an önce ceza uygulanmadan kış lastiğinin takılmasını öneririm.”dedi.







Ayrıca söz konusu genelge ile kamyon, çekici, tanker, otobüs, yarı römork türü araçlarda lastik derinliğinin en az 4 mm olması zorunluluğu getirildiği belirtilen açıklamada, “Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan ticari amaçlı araçlara kış lastiği kullanma şartı 1 Aralık itibari ile uygulamaya başlanacaktır. 08.11.2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik'in altıncı maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi ile yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmalarının zorunlu olduğu vurgulandı.