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kış lastiği tebliği resmi gazete'de yayımlandı

KIŞ LASTİĞİ TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Yabancı plakalı araçlar dahil, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda kış lastiği uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tarih : 01 Nisan 2017, 14:02
Puan Ver : Kış Lastiği Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı(6/10)6


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Türkiye'de tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasındaki dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunlu olacak.



İl sınırları içinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenecek ve gerekli duyurular yapılacak. Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Bakanlıkça belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay arttırabilecek.



 



kaynak:ahaber








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