

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2012'de yürürlüğe giren "Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik"e göre, kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takılmamış araçların yola devam etmelerine izin verilmeyecek. Kurala uymayan araçların işletmecilerine 1 Aralık itibarıyla 571 lira ceza uygulanacak. Söz konusu ceza, Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 5,58'lik yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2016 itibarıyla 602 liraya çıkacak.







Yönetmelikteki kış lastiği takma zorunluluğu, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçları kapsıyor.











Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında zorunlu olarak kış lastiği kullanacak. Hava şartlarına bağlı olarak söz konusu süre, Bakanlık tarafından 1 ay uzatılabilecek.







KAR LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLAR YOLA DEVAM EDEMEYECEK



Kış şartlarına göre önlemini almamış, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağdur olmasını önlemek amacıyla başlatılan uygulamayla, karlı havalarda yolların kapanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.







Yetkili ekipler, bu yıl tedbirsiz, hazırlıksız yola çıkan araçları daha sıkı denetleyecek ve kış şartlarına uygun kar lastiği takmayan araçların yola devam etmelerine izin vermeyecek.







Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.







Geçen dönem kış lastiği takma zorunluluğunun olduğu 1 Aralık 2014 ile 1 Nisan 2015 arasında Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ekiplerince 397 araç sahibine 210 bin 203 lira, Emniyet Genel Müdürlüğünce 105 araç sahibine 56 bin 3 lira, Jandarma Genel Komutanlığınca da 33 araç sahibine 17 bin 907 lira ceza kesildi.







Böylece şehirler arası yük ve yolcu taşıyan 535 ticari araç sahibine kış lastiği takmadıkları için toplam 284 bin 113 lira ceza uygulandı.