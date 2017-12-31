Eksi 10 Derecede Donmamak İçin Dans Ettiler
Kış Lastiği Kullanmamanın Cezası 715 Liraya Çıkıyor
Fenerbahçe Doğuş, Beşiktaş Sompo Japan'ı 76-71 Yendi
Bilerek Oynamıyor İsyanına Fotoğrafla Yanıt Verdi
Başbakan Yıldırım: Türkiye 15 Yılda 3 Kat Büyüdü
Borsa İstanbul, Son 5 Yılın Rekorunu Kırdı
Bu Görüntü U12 Maçının Önüne Geçti
Türkiye, Tıbbi Cihazlarda Yerlileşmeye Gidiyor
Aselsan'a Para Yağacak! 6,5 Milyar Liralık Sipariş Aldı
Ibrahimovic'e Kara Haber Geldi
Türk Futbolunun Köklü Kulübü Batıyor: Umudumuz Kalmadı
Ozan'ın Sonunu Getiren Sözler Ortaya Çıktı
Everton, Cenk Tosun'u Şatoda Oturtacak
Yeni Yıldan Sonra Primler Yüzde 5 Arttı
Yeni Havalimanında Bir İlk Daha! Daha Önce Hiç Yapılmamıştı
6 Yıldır Hayali Kurulan Stat, Sonunda Tamamlandı
Cep Telefonu Faturalarına Zam Geliyor
Tarihin En İyi Türk Takımı Belli Oldu
Galatasaray'da Gündem Fransız Yıldız Patrice Evra!
Yasal Düzenleme Yapılmayacağını Söyleyen Ekonomi Bakanı, Bitcoin'den Uzak Durun Dedi

Kış Lastiği Kullanmamanın Cezası 715 Liraya Çıkıyor

KIŞ LASTİĞİ KULLANMAMANIN CEZASI 715 LİRAYA ÇIKIYOR

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği takma zorunluluğu kapsamında kesilen ceza, yarından itibaren 715 liraya yükselecek.

Tarih : 31 Aralık 2017, 18:30
Puan Ver : Kış Lastiği Kullanmamanın Cezası 715 Liraya Çıkıyor(6/10)2

Kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Aralık'ta başladı. Kurala uymayan araçların işletmecilerine bugüne kadar 625 lira ceza uygulandı. Söz konusu ceza, Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 14,47'lik yeniden değerleme oranı çerçevesinde yarından (1 Ocak) itibaren 715 liraya yükselecek. Ceza tutarını azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Kanuna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan arasında kış lastiği takmaları zorunlu bulunuyor.

HUSUSİ ARAÇLARDA DEĞİL, TİCARİ ARAÇLARDA ZORUNLU

Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kış  Lastiği  Kullanmamanın  Cezası  715  Liraya  Çıkıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER