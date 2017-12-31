KIŞ LASTİĞİ KULLANMAMANIN CEZASI 715 LİRAYA ÇIKIYOR
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği takma zorunluluğu kapsamında kesilen ceza, yarından itibaren 715 liraya yükselecek.
Kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Aralık'ta başladı. Kurala uymayan araçların işletmecilerine bugüne kadar 625 lira ceza uygulandı. Söz konusu ceza, Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 14,47'lik yeniden değerleme oranı çerçevesinde yarından (1 Ocak) itibaren 715 liraya yükselecek. Ceza tutarını azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Kanuna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan arasında kış lastiği takmaları zorunlu bulunuyor.
HUSUSİ ARAÇLARDA DEĞİL, TİCARİ ARAÇLARDA ZORUNLU
Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.
Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.
Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.
Kaynak: haberinburada
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