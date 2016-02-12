

D VİTAMİNİ KEMİKLER OLMAK ÜZERE PEK ÇOK ÖNEMLİ FONKSİYONDA ROL ALIYOR







D vitamininin, vücutta başta kemikler olmak üzere pek çok önemli fonksiyonda rol aldığını belirten Yalçın, “Kalsiyum ve fosforun bağırsaklardan emilmesini sağlamaktadır. Kemik erimesine yol açan paratiroid hormonun salgılanmasını önlemektedir. Kemik ve kasların sağlığı için gerekli olan D vitamininin bağışıklık sistemine olumlu etkisi olduğu bilinmektedir. Bunların yanı sıra hipertansiyon, kalp hastalıkları, bazı kanser türleri ve bağışıklık sistemi ile ilgili hastalıklara karşı koruyucu etki de göstermektedir.” dedi.







D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ SEZARYEN DOĞUMA YOL AÇIYOR







Doktorlar hamilelik döneminde anne adayının yanı sıra bebeğin sağlığı açısından da D vitamini kullanımına önem verilmesini önerdi. Hamile kadınlarda ‘gebelik zehirlenmesi' denilen preeklamsi/ eklamsi riskinde artış yaşanırken gebelik şekeri ve kemik erimesi de gözlenir. Gebelik sırasında D vitamini eksikliği ayrıca kalsiyum emiliminde azalmaya neden olur. Yetersiz kilo alımı, halsizlik, yorgunluk, kas ve kemik ağrıları gibi şikayetlerin yaşanmasına yol açar. D vitamin seviyesi düşük olan annelerde sezaryen yoluyla doğum daha fazla yaşanmaktadır. Anne adayına uygulanacak D vitamini desteğine, gebeliğin 12. haftasından itibaren başlanması gerekmektedir. Gebelik sürecinde devam etmesi gereken bu desteğin emzirme döneminin 6. ayına kadar sürdürülmesi önemlidir.







BEBEKTE KALICI ETKİLER BIRAKABİLİR







Anne karnındaki bebek kalsiyum ihtiyacını anneden karşılar. Annenin gebelikte ve emzirme döneminde normal kalsiyum dengesi için D vitamini düzeyinin yeterli olması gerekir. D vitamini eksikliği olan annelerden doğan bebeklerde düşük doğum ağırlığı, kemiklerde yumuşama ve zayıflamaya bağlı şekil bozuklukları gözükmektedir. Bunların yanında bebeğin bıngıldağının büyük olması, geç kapanması ya da kapanmaması, kaslarda zayıflık ve diş çıkmasında gecikmeler sık karşılaşılan durumlar arasında yer alır. Gebelikte D vitamini yetmezliğinin yeni doğan bebek üzerindeki etkileri kalıcı olabilir. Bu etkiler doğumdan sonra verilecek D vitamini desteği ile tam olarak düzeltilemeyebilir. Bu durum özellikle beyin ve bağışıklık sistemi gelişiminde önemlidir.







EN EKONOMİK D VİTAMİNİ GÜNEŞ IŞINLARINDA







En ekonomik ve en önemli D vitamini kaynağının güneş olduğuna dikkat çeken Uzman Dr. Yalçın, şu bilgileri verdi: “Güneşli bir ortamda en az 15-20 dakika kadar yürünmesi günlük D vitamini eksikliğini gidermek için yeterlidir. Gerekli güneş ışığı miktarı, kişinin yaşı, deri rengi ya da güneşlenme süresine göre değişmektedir. Deri rengi koyu olan kişilerde, yeterli D vitamininin deride oluşması için, özellikle kış aylarında uzun süreli gün ışığına gereksinim vardır.”







D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ YAŞAMAMAK İÇİN SAĞLIKLI BESLENİN







Güneşin az olduğu kış aylarında D vitamini eksikliği yaşamamak için beslenme düzenine özen gösterilmelidir. Yağ bakımından zengin somon, sardalye, uskumru ve ton balığı tüketilmeli ve bunun yanı sıra süt, süt ürünleri ve yumurtanın da beslenme düzenine eklenmesi gerekmektedir. Bitkilerde maydanoz, ısırgan otu ve yoncada D vitamini bulunur. Beslenmeyle vücudun D vitamini ihtiyacının yüzde 20'sinin karşılandığı unutulmamalıdır. Kış aylarında mümkün olduğunca güneşlenmek ve yetersiz olduğu durumlarda doktor kontrolünde D vitamini desteği almak gerekir.