

Sonbahar aylarında havaların soğumasıyla birlikte artan üst solunum yolu enfeksiyonları ile ilgili şikayetler akla, "Her yıl yaptırılması gerektiği söylenen grip aşısı gerçekten faydalı mı?" sorularını getiriyor. Grip için en önemli şeyin önceden önlem alınması olduğunu söyleyen Şişli Florence Nightingale Hastanesinden, İç hastalıkları uzmanı Dr. Başak Oğuz, antibiyotik kullanmadan bir çok üst solunum yolu hastalığını yenebileceğimizin altını çizerken, gripten korunmanın 10 altın kuralını sıraladı.



Eylül ve nisan ayları en riskli dönem







Sözcü'de yer alan habere göre, gripin diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarından farkı ateşin (39 °C ve üzerinde olabilen) ve yaygın eklem kas ağrılarının daha belirgin olmasıdır. Hastalığın görülme sıklığı eylül-ekim ayları arasında artıp nisan ayı sonlarına doğru gerilemeye başlar. Hastalığın bulaşması ‘damlacık yolu' iledir. Hasta kişilerin öksürük sırasında havaya yaydığı virüs içeren damlacıkların bir başkası tarafından solunum yolu ile alınması nedeni ile olur.







Hastalık geliştikten sonra kesin tedavisi yoktur, ancak hastaların şikayetlerinin azaltılması ve yaşam kalitelerinin artırılması için bazı tedaviler uygulanabilir. Önemli olan ise hastalığın etkilerinin gelişmesini önleyebilmek ve zamanında fark edip müdahale edebilmektir.