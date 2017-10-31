15 gündür doğuda etkili olan kar yağışı batıya kaymaya başladı. Kar kalınlığı Bolu Abant'ta 5 santimetreye ulaştı. Bursa, Sakarya ve Ankara ise yağışla birlikte beyaz örtüye büründü.

15 gündür doğuda etkili olan kar yağışı batıya kaymaya başladı. Kar kalınlığı Bolu Abant'ta 5 santimetreye ulaştı. Bursa, Sakarya ve Ankara ise yağışla birlikte beyaz örtüye büründü.

GECE SAATLERİNDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Bolu'da kente 42 kilometre uzaklıktaki Abant Tabiat Parkı'nda gece saatlerinde başlayan yağışın ardından yüksek kesimlerindeki kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Sonbahar aylarında sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarının ahengiyle görsel şölen oluşan bölgedeki kar yağışı dolayısıyla ziyaret edenleri adeta büyüleyen bir manzara oluştu. Bölgeye gelen tatilciler de kartpostallık görüntülerin meydana geldiği parktaki göl kenarında yürüyüş yaparak, hatıra fotoğrafı çekti.

KARTALKAYA'DA KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYE ULAŞTI

Öte yandan Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.

İşte il il kar yağışının detayları:

SAKARYA: Sakarya'nın en yüksek noktası olan Hendek Dikmen Yaylası'na yılın ilk karı yağdı.

ERZURUM: Erzurum'da yüksek kesimlerde kar yağışı görülürken, şehir merkezinde de yağmur etkili oldu.

BURSA: Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a sezonun ilk karı yağdı

ANKARA: Ankara'nın kuzeyinde yer alan Kızılcahamam ilçesinin yüksek kesimlerindeki Eğerlikuzuören, Gölcük ve Başköy mahalleleri ile Alperen yaylasında sabah saatlerinde kar yağışı başladı. İl merkezinde ise yağmur etkili oldu. Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada