

Kış aylarında alınan kiloların nasıl vereceği hakkında ipuçları veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Yılmaz Savur, kış ayları içerisinde insanların su içme alışkanlığını unuttuğunu söyledi. Savur, “Malum soğuk havalardan sıcak havalara geçiş yapacağız. Bu soğuk havalarda kişilerin deri altı yağ tabakaları arttı. Bu yağ tabakaları arttığında metabolizmamız dolayısıyla yavaşlıyor. Bundan sonra havaların artık sıcaklıkları artıyor ve haftanın 7 gününün 3 günü sıcak geçmeye başlayacak. Bunu ise biz avantaj olarak değerlendirmemiz lazım ve avantaja çevirerek yürüyüş yapmamız, fiziksel aktivitemizi arttırmamız lazım. Bütün beslenme uzmanları aynı şeyi öneriyoruz ve diyoruz ki her zaman yeterli ve dengeli beslenmemiz yani 3 ana öğün ve 3 ara öğün şeklinde beslenmemiz lazım" dedi.







"Kış aylarında gecelerinde uzun olması nedeniyle televizyon karşında abur cuburu çok tükettik ve dolayısıyla kilo aldık" diyen Savur "Yine kışın havalar soğuk ve serin geçtiği için su içmek aklımıza da gelmedi. Geldiğinde de ya bir bardak içtik ya da iki barak içtik ve her insanın günlük içmesi gereken su içme miktarı olan 2 litreyi tüketemedik. Bu da kilo artışına neden oldu” ifadelerini kullandık" ifadelerini kullandı.







"NE AÇ NE DE TOK SPOR YAPIN"



Savur, “Artık bahar geliyor ve insanların aklına yaza nasıl fit girmeliyiz soruları geliyor” diyerek şu tavsiyelerde bulundu: “Bu soruların cevabı aslında basit sadece fiziksel aktivite ile bu güneşli havaları avantaja çevirerek kiloları verebiliriz ve en önemlisi ise kışın içmeyi unuttuğumuz suları artık sıkça tüketmeliyiz. Ama iş bunlarla bitmiyor su bizim yağ yakmamız da yardımcı oluyor fakat beslenmemize planlı bir şekilde başlayıp devam etmemiz gerek. Spora gidiyoruz ama ya tok karna gidiyoruz ya da aç karna. Bu iki şekilde de spora gitmememiz lazım. Çünkü tok karna spor yapmamız bize kas kaybettirir. Aç karna spor yapmamız ise spor dönüşü çok yemek yememize sebep olur. Bunun içi ne tok ne de aç olmamız lazım.”