Kırşehir'de, "Türkiye Huzurlu Parklar" uygulaması kapsamında denetim yapan polis, FETÖ zanlısı olarak aranan bir kişiyi gözaltına aldı.

81 ilde yapılan "Huzurlu Parklar" uygulaması sırasında FETÖ'den aranan zanlı Kırşehir'de bir parkta yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde 7 bin 968 personelin katılımıyla 4 bin 381 parkta "Türkiye Huzurlu Parklar" uygulaması başlatıldı.

KIRŞEHİR'DE 98 PARK DENETLENDİ

Uygulama kapsamında Kırşehir merkezi ve ilçelerindeki parklarda da uygulama yapıldı. Kent merkezinde 10 ekip ve 50 personelle gerçekleştirilen uygulamada, 98 park ve bahçede 422 kişi ve 23 araç sorgulandı.

FETÖ'DEN ARANAN ZANLI PARKTA YAKALANDI

Ahi Evran Mahallesi'ndeki bir parkta oturan A.G'nin hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, GBT sorgulamasını gerçekleştirdi. Sorguda A.G'nin hakkında FETÖ üyeliği suçlamasıyla yakalama kararı olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

A.G, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: haberinburada