AEÜ'de örgütlenerek PKK'ya eleman kazandırmak için faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 17 üniversite öğrencisi ve mezunu yakalandı.



Kırşehir merkezli 7 ilde, PKK'nın üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.



Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'ın gençlik yapılanması YDG-H örgütüne yönelik çalışma başlattı.



Ahi Evran Üniversitesinde (AEÜ) öğrenim gören öğrenciler arasında örgütlenerek, mezun olduktan sonra başka illerde görev verildiği ileri sürülen PKK terör örgütü mensuplarına yönelik 7 ilde operasyon düzenlendi.



Üniversite öğrencilerinden M.Ü, M.V.A, C.Y, M.K, B.G, V.Z, E.K, M.K, F.A. Kırşehir'de, aralarında mezunların da bulunduğu zanlılardan M.D. Mersin'de, Ö.H. Ankara'da, S.Ş. ve Ç.Y. İstanbul'da, M.K. Muş'ta, A.Y. Batman'da, N.Y. Ağrı'da, S.K. Siirt'te gözaltına alındı.







kaynak:sabah