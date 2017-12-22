Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 252 milyon euro hibeyle destekleyeceği yatırımlar için proje başvuru çağrısında bulundu.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 252 milyon euro hibeyle destekleyeceği yatırımlar için proje başvuru çağrısında bulundu. TKDK'den yapılan açıklamaya göre, başvuru çağrısı, Avrupa Birliği'nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) II Programı 3. başvuru çağrı ilanı kapsamında yatırım yapmak isteyen girişimcilerin destek almak üzere gerçekleştireceği başvuruları içeriyor.

GIDA SEKTÖRÜ İÇİN 164,7 MİLYON EURO DESTEK AYRILDI

Yatırımcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak mali desteğin kaynağı AB ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla oluşturulan IPARD Programı fonundan oluşuyor. "Kamu kaynağı" olarak da adlandırılan bu destek tutarı geri ödemesiz olarak yatırımcılara kullandırılacak.

IPARD II'nin "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Tedbiri"ndeki süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi sektörlerine yönelik sunulacak projelerin toplam yatırım tutarının uygun harcama kalemleri için 164 milyon 706 bin euro destek bütçesi ayrıldı.

"Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri"ndeki bitkisel üretim, arıcılık üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve katma değerli ürün işletmeleri, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ile yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik sunulacak projelere ise 87 milyon 239 bin euro hibe sağlanacak.

DESTEK KAPSAMINDAKİ İLLER

Destekleme kapsamında Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 42 şehir yer alıyor.

SON BAŞVURU TARİHLERİ

Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iş geliştirme tedbiri proje başvuruları 12 Şubat - 12 Mart'ta online alınacak. Başvurular, online başvurunun çıktısı ve diğer istenen belgelerle ilgili kuruma teslim edilecek.

Tarımsal İşletmelerin fiziki varlıklara yönelik yatırımlar tedbirindeki başvuruların kabulü ise 1 Mart - 2 Nisan'da online yapılacak. Dokümanlar 5 Nisan Perşembe gününe kadar teslim edilecek. Başvurularda yatırım süreleri en fazla 18 ay olarak planlanacak.

Başvurularla ilgili 2014-2020 IPARD Programı'nın güncel haline Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının internet adresi (www.tarim.gov.tr) ile TKDK internet sitesinden (www.tkdk.gov.tr) erişilebilecek.

Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını içeren başvuru çağrı rehberinin de (Versiyon 3.0) TKDK resmi internet adresinden temin edilmesi gerekecek.

Kaynak: haberinburada