La Liga şampiyonu Real Madrid ile İspanya Kral Kupası sahibi Barcelona, İspanya Süper Kupası'nda kozlarını paylaştı. Maçı Real Madrid 3-1 kazanarak, rövanş için büyük avantaj sağladı.

RONALDO'NUN BAŞI YANDI

Maça sonradan dahil olan Ronaldo, ilk etapta attığı golün ardından formasını çıkardığı için sarı kart gördü. Daha sonra bir penaltı pozisyonunda kendini yere atan Ronaldo, hakem tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Kararı beğenmeyen Ronaldo, hakemi sırtından itti. Bu hareketin sonucunda Portekizli yıldız, 5 maç ceza aldı.

Kaynak: haberinburada