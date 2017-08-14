KIRMIZI YEYİP HAKEMİ İTEN RONALDO'NUN CEZASI BELLİ OLDU
Barcelona ile oynana İspanya Süper Kupa maçında kırmızı kart gören, ardından da hakemi itekleyen Cristiano Ronaldo 5 maç ceza aldı.
La Liga şampiyonu Real Madrid ile İspanya Kral Kupası sahibi Barcelona, İspanya Süper Kupası'nda kozlarını paylaştı. Maçı Real Madrid 3-1 kazanarak, rövanş için büyük avantaj sağladı.
RONALDO'NUN BAŞI YANDI
Maça sonradan dahil olan Ronaldo, ilk etapta attığı golün ardından formasını çıkardığı için sarı kart gördü. Daha sonra bir penaltı pozisyonunda kendini yere atan Ronaldo, hakem tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Kararı beğenmeyen Ronaldo, hakemi sırtından itti. Bu hareketin sonucunda Portekizli yıldız, 5 maç ceza aldı.
Kaynak: haberinburada
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