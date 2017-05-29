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kırmızı xperia xz premium geliyor

KIRMIZI XPERİA XZ PREMİUM GELİYOR

Sony, Xperia XZ Premium'un kırmızı versiyonunu satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Telefonun bu yeni versiyonuna ait ilk görüntüler sızdırıldı.

Tarih : 29 Mayıs 2017, 09:58
Puan Ver : Kırmızı Xperia Xz Premium Geliyor(10/10)7


Sony, Xperia XZ Premium'un kırmızı versiyonunu satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Telefonun bu yeni versiyonuna ait ilk görüntüler sızdırıldı.



Sony, yeni üst segment telefonu Xperia XZ Premium'u bu yılın başında MWC 2017'te tanıttı. Şık tasarımı ve etkileyici özellikleri ile dikkat çeken telefon kısa bir süre sonra satışa sunuldu. O dönemde iki renk seçeneğiyle satışa çıkan telefona ilgiyi canlı tutmak isteyen Sony, telefon için yeni renk seçenekleri sunmaya devam ediyor.



Nisan ayında Xperia XZ Premium'un bronz pembe versiyonunu satışa sunan Sony, şimdi de telefonun kırmızı versiyonunu satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Telefonun bu kırmızı versiyonu bugün sızdırılan yeni görüntüler sayesinde ortaya çıktı. Kırmızı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın gördüğü yoğun ilginin Sony'i bu renk seçeneğini eklemeye ittiği söyleniyor.



Telefonun kırmızı versiyonu ilk olarak Japonya'da satışa çıkacak ve zamanla diğer ülkelere de sunulacak.



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