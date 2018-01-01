KIRMIZI KART GÖSTERDİĞİ FUTBOLCUNUN SALDIRISINA UĞRAYAN HAKEM, HAYATINI KAYBETTİ
Meksika'da oynanan amatör maçta hakem, kırmızı kart gösterdiği futbolcunun saldırısına uğradı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Meksika'da El Castillo Stadyumunda oynanan amatör maçta yaşanan olay, ölümle bitti.
Mücadelenin hakemi Jose Valdemar Hernandez Capetillo, maç sırasında oyunculardan birine kırmızı kart gösterdi. Futbolcu, hakeme sinirlenerek saldırıda bulundu.
HAKEM YERE YIĞILDI
Sağlık görevlileri tarafından bilincini yitirmiş bir şekilde hastanaye kaldırılan hakemin beyin kanaması geçridiği tespit edildi. Bir hafta komada kalan hakem hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA AÇILDI
Olay ile ilgili açıklama yapan hakem komiyesi başkanı Valentin Ramirez "Meslektaşımızın ölümü nedeni ile soruşturma açılmıştır. Oyuncunun hak ettiği cezayı almasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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