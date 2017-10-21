KIRMIZI KART GÖREN TRABZONSPORLU YUSUF YAZICI, GALATASARAY MAÇINDA OYNAYAMAYACAK
Trabzonspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Yusuf Yazıcı, Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Süper Ligde Trabzonspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaştı. Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Rıza Çalımbay ile ilk maçına çıkan bordo-mavililer, Okay'ın kendi kalesine attığı golle sahadan puansız ayrıldı ve galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.
YUSUF YAZICI SON DAKİKADA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Bordo-mavili futbolcu Yusuf Yazıcı, kontratak pozisyonunda rakibini düşürünce hakem Halil Umut Meler'den kırmızı kart gördü. 20 yaşındaki yıldız, önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Kaynak: haberinburada
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