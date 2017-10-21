Süper Ligde Trabzonspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaştı. Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Rıza Çalımbay ile ilk maçına çıkan bordo-mavililer, Okay'ın kendi kalesine attığı golle sahadan puansız ayrıldı ve galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

YUSUF YAZICI SON DAKİKADA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Bordo-mavili futbolcu Yusuf Yazıcı, kontratak pozisyonunda rakibini düşürünce hakem Halil Umut Meler'den kırmızı kart gördü. 20 yaşındaki yıldız, önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: haberinburada