Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu

Kırmızı Işıkta Geçen Halk Otobüsü, Belediye Otobüsüyle Çarpıştı

KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN HALK OTOBÜSÜ, BELEDİYE OTOBÜSÜYLE ÇARPIŞTI

Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan halk otobüsünün belediye otobüsüne çarpması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tarih : 08 Ağustos 2017, 13:40
Puan Ver : Kırmızı Işıkta Geçen Halk Otobüsü, Belediye Otobüsüyle Çarpıştı(8/10)4

Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan halk otobüsünün belediye otobüsüne çarpması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza 18 Temmuz Salı günü Yıldırım'a bağlı Kaplıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen 16 M 00061 plakalı özel halk otobüsü, 16 JMZ 58 plakalı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsle çarpıştı. Halk otobüsü kaza sonrası kaldırıma çıktı. Kazada 4 kişi yaralandı.

ÇARPIŞMA ANI KAMERADA

Öte yandan iki otobüsün çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde özel halk otobüsünün ışık ihlali yaptığı, diğer otobüsün de ilerlediği görülüyor. Bu sırada iki otobüs kafa kafaya çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle özel halk otobüsü kaldırıma çıkıyor. Özel halk otobüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı sırada bir minibüsün lambalarda beklediği görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kırmızı  Işıkta  Geçen  Halk  Otobüsü  Belediye  Otobüsüyle  Çarpıştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER