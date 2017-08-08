Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan halk otobüsünün belediye otobüsüne çarpması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza 18 Temmuz Salı günü Yıldırım'a bağlı Kaplıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen 16 M 00061 plakalı özel halk otobüsü, 16 JMZ 58 plakalı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsle çarpıştı. Halk otobüsü kaza sonrası kaldırıma çıktı. Kazada 4 kişi yaralandı.

ÇARPIŞMA ANI KAMERADA

Öte yandan iki otobüsün çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde özel halk otobüsünün ışık ihlali yaptığı, diğer otobüsün de ilerlediği görülüyor. Bu sırada iki otobüs kafa kafaya çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle özel halk otobüsü kaldırıma çıkıyor. Özel halk otobüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı sırada bir minibüsün lambalarda beklediği görülüyor.

Kaynak: haberinburada