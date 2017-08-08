KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN HALK OTOBÜSÜ, BELEDİYE OTOBÜSÜYLE ÇARPIŞTI
Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan halk otobüsünün belediye otobüsüne çarpması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan halk otobüsünün belediye otobüsüne çarpması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza 18 Temmuz Salı günü Yıldırım'a bağlı Kaplıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen 16 M 00061 plakalı özel halk otobüsü, 16 JMZ 58 plakalı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsle çarpıştı. Halk otobüsü kaza sonrası kaldırıma çıktı. Kazada 4 kişi yaralandı.
ÇARPIŞMA ANI KAMERADA
Öte yandan iki otobüsün çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde özel halk otobüsünün ışık ihlali yaptığı, diğer otobüsün de ilerlediği görülüyor. Bu sırada iki otobüs kafa kafaya çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle özel halk otobüsü kaldırıma çıkıyor. Özel halk otobüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı sırada bir minibüsün lambalarda beklediği görülüyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ege Sallandı! Bodrum'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem!
- Chp'nin Delege Seçiminde Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu
- Trump'tan Tillerson'a Moron Cevabı: Iq Testi Yapalım, Kimin Kazanacağını Görürsünüz
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar