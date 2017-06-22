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kırmızı htc u11 satışa çıkıyor

KIRMIZI HTC U11 SATIŞA ÇIKIYOR

Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan HTC U11'in renk seçeneklerine bir yenisi daha ekleniyor. Bugün ilk kez görülen kırmızı HTC U11 çok yakında satışa çıkacak.

Tarih : 22 Haziran 2017, 09:25
Puan Ver : Kırmızı Htc U11 Satışa Çıkıyor(10/10)8


Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan HTC U11'in renk seçeneklerine bir yenisi daha ekleniyor. Bugün ilk kez görülen kırmızı HTC U11 çok yakında satışa çıkacak.



Bildiğiniz gibi HTC yeni amiral gemisi HTC U11'i birkaç hafta önce satışa çıkardı. Hem HTC'nin resmi internet sitesinden hem de çeşitli telefon operatörleri tarafından satılan telefon; gümüş, siyah ve mavi renk seçenekleriyle satışa çıktı. Ancak HTC çok yakında bu renk seçeneklerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.



HTC, çok yakında yeni amiral gemisinin bir de kırmızı versiyonunu satışa çıkaracak. İlk olarak bugün görülen kırmızı HTC U11 ilk olarak ABD'de satışa çıkacak. Telefon daha sonra diğer ülkelerde de satışa sunulacak. HTC'nin resmi Twitter hesabında geçtiğimiz hafta başlattığı sayacın da bu kırmızı versiyonla ilgili olduğu anlaşıldı. Bu sayaca bakılırsa HTC U11'in kırmızı versiyonu 20 Haziran'da satışa çıkacak.



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