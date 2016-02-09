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'kırmızı fularlı kız'ın davasında avukat krizi

'KIRMIZI FULARLI KIZ'IN DAVASINDA AVUKAT KRİZİ

Antalya'da, aralarında PKK'ya katılan 'Kırmızı fularlı kız' olarak tanınan Ayşe Deniz Karacagil'in de yargılandığı 12 sanıklı Gezi Parkı davasında avukat krizi ortaya çıktı.

Tarih : 09 Şubat 2016, 15:23
Puan Ver : 'kırmızı Fularlı Kız'ın Davasında Avukat Krizi(10/10)9


Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, aralarında Ayşe Deniz Karacagil'in de bulunduğu avukat vekaleti olmayan sanıklar için önceki duruşmada verilen ara kararla barodan avukat istedi. Ancak, baronun tayin ettiği avukat duruşmaya katılmadı.



Sanık avukatlarından Hakan Evcin, bugüne kadar vekaleti olmadan Ayşe Deniz Karacagil'in avukatlığını kendisinin yaptığını söyledi. Evcin, müvekkili Kandil'de olduğu için vekaletname verecek durumda olmadığını da söyledi. Hakan Evcin, halen adli emanette tutulan Ayşe Deniz Karacagil'in kırmızı fularını da istedi. Sanık avukatlarından Münip Ermiş de vekaletname olmadan da sanıkların avukatlığının yapılabileceğini söyledi. Mahkeme heyeti, kırmızı fuların iadesi için yapılan istemi 7'nci kez reddedip duruşmayı erteledi.








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