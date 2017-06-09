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'kırmızı fularlı kız' kato'da öldürülmüş

'KIRMIZI FULARLI KIZ' KATO'DA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Rakka'da DEAŞ'la çıkan çatışmada öldüğü öne sürülen kırmızı fularlı teröristin Kato Dağı'ndaki operasyonda öldürüldüğü ortaya çıktı.

Tarih : 09 Haziran 2017, 09:43
Puan Ver : 'kırmızı Fularlı Kız' Kato'da Öldürülmüş(10/10)8


Rakka'da DEAŞ ile girdiği çatışmada öldürüldüğü iddia edilen terörist hakkındaki gerçek ortaya çıktı.



Sabah gazetesinden Erkam Çoban'ın haberine göre; Gezi olaylarında "Kırmızı fularlı kız" olarak simgeleştirilmeye çalışılan ve geçtiğimiz günlerde Rakka'da DEAŞ ile girdiği çatışmada öldürüldüğü iddia edilen terörist Ayşe Deniz Karacagil'in, güvenlik güçlerinin Kato'da gerçekleştirdiği operasyonlarda etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.



Örgütün Karacagil'i "Rakka'yı özgürleştirme savaşında" ölmüş gibi göstererek "hayali bir kahraman" yaratmayı planladığı öğrenildi.



 



kaynak:haber3








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