Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, kesimlik hayvanlar ve karkas ette gümrük vergisi oranlarının indirilmesinin et arzındaki yeterliliğin sağlanması, piyasadaki fiyat dalgalanmalarının stabilize edilmesi amacıyla alınan tedbirler olduğunu belirterek, "Kısa vadede piyasa istikrarını sağlamak için yurt içi kırmızı et üretimi, tüketimi karşılama noktasına gelinceye kadar sadece besilik hayvan ithalatı sürekli olmalı ve besicilerin taleplerini karşılayacak şekilde yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.







Hacıince, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de kırmızı et tüketiminin arttığına ve üretimin tüketimi karşılayabilir durumda olmadığına işaret etti.