Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2016 kırmızı et üretimiyle ilgili verilerine göre 2017 yılı dördüncü çeyreğinde kırmızı et üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 12.6 azalırken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9.1 arttı.

109 BİNDEN FAZLA ET ÜRETİLDİ

Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 109 bin 80 ton olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre dördüncü çeyrekte sığır eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 10.4 azalırken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.5 arttı.

2017 dördüncü çeyreğinde koyun eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 21.3 azalırken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 68.2 arttı.

İTHALAT ETKİLİ OLDU

Kırmızı et sektörünün önemli isimlerinden ve Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği Eski Başkanı Mustafa Demir, konu hakkın sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada kırmızı et üretiminin azalmasında karkas ve kasaplık hayvan ithal edilmesinin önemli rol oynadığı söyledi. Mustafa Demir, son dönemde süt fiyatlarında yaşanan artışın da et üretiminin azalmasına neden olduğunu vurguladı. Demir, "Süt fiyatları arttığı için düve ve inek kesimi de azaldı. Üreticiler hayvanlarını kestirmek yerine süt üretimi için bakıyorlar. Buna bağlı olarak da kesim azalmış olabilir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: haberinburada