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kırmızı bibere vergi ayarı

KIRMIZI BİBERE VERGİ AYARI

Kırmızı biberde gümrük vergisi Bosna Hersek için yüzde sıfır, diğer ülkeler için yüzde 56,2 ve yüzde 75 arasında olacak.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 10:24
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Kırmızı biberin gümrük vergileri yeniden belirlendi. Bosna Hersek için sıfır olarak uygulanacak gümrük vergisi diğer ülkeler için çeşitli oranlarda değiştirildi.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ithalat rejimi kararına ek karara eklenen dip notlara göre, halen AB, EFTA ülkeleri, Gürcistan, Güney Kore, Malezya, D-8 ülkeleri ve diğer ülkeler için yüzde 15 olarak uygulanan kırmızı biberin gümrük vergisi, 1 Temmuz'dan itibaren AB ve EFTA ülkeleri, Gürcistan, Güney Kore, D-8 ülkeleri ve diğer ülkeler için yüzde 75'e Malezya için yüzde 56.2'ye çıkarılacak.



 



kaynak:hürriyet








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