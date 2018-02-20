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KİRLİ PAZARLIK BAŞLAMADAN BİTTİ!


Kirli pazarlık başlamadan bitti!
Tarih : 20 Şubat 2018, 08:50
Puan Ver : Kirli Pazarlık Başlamadan Bitti!(6/10)2

Günlerdir konuşulan PYD-Esad işbirliği başlamadan bitti. Kirli pazarlık için Esad'a bağlı güçler ile PYD'nin 3 saatli bir görüşme yaptığı ve kirli pazarlığı başlamadan bittiği ortaya çıktı.

3 SAAT GÖRÜŞTÜLER

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in verdiği bilgiye göre geride bıraktığımız cuma günü rejim ile 14'üncü görüşmesini gerçekleştiren terör örgütü PYD'nin, son 3 yıldan buyana "kesinlikle görüşmeyiz" dediği Esat rejimine bağlı askeri birliklerin Afrin'e konuşlanması için 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

MASA BAŞINDA KALDILAR

Bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre önemli kamu binalarının da içinde yer aldığı 52 noktayı PYD'den isteyen rejime önce "evet" yanıtını veren terör örgütü, akşam saatlerinde masa başında verdiği sözlerin tersine sadece 12 noktayı verebileceğini ilettiği bunun üzerine anlaşmanın iptal edildiği ve rejimin sert tepki gösterdiği ifade edildi.

DÜN SABAH ÇÖKMÜŞ

Terör örgütü PYD'nin rejim ile yapılan görüşmeler sonrasında dün sabah saatlerinde Mümbiç'te gerçekleştirdiği toplantı sonrası verilen sözlerden vazgeçtiği belirtiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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