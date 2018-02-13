Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı 25. gününe girerken bölgedeki etkisiz hale getirilen terörist cenazeleri de dikkat çekmeye başladı.

TERÖRE VERİLEN ULUSLARARASI DESTEĞİ ORTAYA KOYUYOR

Teröristlere düzenlenen cenaze törenleri ise özellikle teröre verilen uluslararası kirli desteği gözler önüne seriyor. Kilisede ABD, Yunanistan ve İngiltere bayraklarına sarılı tabutlar başında ayin yapıldı. Uluslararası kirli ittifakı ilk kez bu kadar net bir şekilde ortaya koyan fotoğraflar pes dedirtti.

Harekatın 25. gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 439 oldu. ABD'nin bütçeden PYD/PKK'ya 550 milyon dolarlık pay ayırmıştı. Çavuşoğlu; " Türkiye açısından durum ise çok net. ABD, PYD ve PKK ile orada devam ediyor biz de bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz diyoruz." karşılığını vermişti.

Kaynak: haberinburada