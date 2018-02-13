KİRLİ İTTİFAKI EN İYİ ANLATAN KARELER
Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı 25. güne girerken, kilisede ABD, Yunanistan ve İngiltere bayraklarına sarılı YPG'li tabutlarıyla yapılan ayinler, kirli ittifakı net biçimde ortaya koydu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı 25. gününe girerken bölgedeki etkisiz hale getirilen terörist cenazeleri de dikkat çekmeye başladı.
TERÖRE VERİLEN ULUSLARARASI DESTEĞİ ORTAYA KOYUYOR
Teröristlere düzenlenen cenaze törenleri ise özellikle teröre verilen uluslararası kirli desteği gözler önüne seriyor. Kilisede ABD, Yunanistan ve İngiltere bayraklarına sarılı tabutlar başında ayin yapıldı. Uluslararası kirli ittifakı ilk kez bu kadar net bir şekilde ortaya koyan fotoğraflar pes dedirtti.Harekatın 25. gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 439 oldu. ABD'nin bütçeden PYD/PKK'ya 550 milyon dolarlık pay ayırmıştı. Çavuşoğlu; " Türkiye açısından durum ise çok net. ABD, PYD ve PKK ile orada devam ediyor biz de bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz diyoruz." karşılığını vermişti.
Kaynak: haberinburada
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