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KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'NDE 12 YAŞINDAKİ BİR PEHLİVAN KAYBOLDU


Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 12 Yaşındaki Bir Pehlivan Kayboldu
Tarih : 16 Temmuz 2017, 21:00
Puan Ver : Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 12 Yaşındaki Bir Pehlivan Kayboldu(8/10)4

İsmail Balaban'ın Orhan Okulu'yu finalde devirip başpehlivan olduğu Edirne'de 656'ncı Tarihi Kırkıpınar Yağlı Güreşleri'nde, turnuvanın yapıldığı Edirne'nin Sarayiçi Er Meydanında bir pehlivan kayboldu.

DAHA 12 YAŞINDAYDI

Edinilen bilgiye göre, Osman Üzen isminde 12-13 yaşlarında bir pehlivandan dünden beri haber alınamıyor. Üzen'in ailesi durumu polise bildirirken, Sarayiçi Er Meydanında Osman Üzen için kayıp anonsu yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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