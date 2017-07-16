İsmail Balaban'ın Orhan Okulu'yu finalde devirip başpehlivan olduğu Edirne'de 656'ncı Tarihi Kırkıpınar Yağlı Güreşleri'nde, turnuvanın yapıldığı Edirne'nin Sarayiçi Er Meydanında bir pehlivan kayboldu.

DAHA 12 YAŞINDAYDI

Edinilen bilgiye göre, Osman Üzen isminde 12-13 yaşlarında bir pehlivandan dünden beri haber alınamıyor. Üzen'in ailesi durumu polise bildirirken, Sarayiçi Er Meydanında Osman Üzen için kayıp anonsu yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: haberinburada