Edirne'de gelecek yıl düzenlenecek 657'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalığını 1 milyon 522 bin liraya alan Ahmet Çetin, ağalık bedelinin ilk taksitini ödemediği iddiaları üzerine düzenlediği basın toplantısına elinde paralarla geldi. Ağalık taksitinin ilkini ödediğini söyleyen Çetin, "Ağalık parasını ödedim, ben züğürt ağa değilim" dedi.

3 TAKSİTTE ÖDEYECEK

Edirne'de geçen ay yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yıl yapılacak Kırkpınar'ın ağalık ihalesine giren işadamı Ahmet Çetin, açık artırmada 1 milyon 522 bin lira vererek, 657'nci Kırkpınar'ın ağalığını kazandı. Protokol gereği ağalık bedelini bu yıl aralık ayına kadar 3 taksitte belediyeye ödemesi gereken Ahmet Çetin'in ilk taksitini eksik ödediği iddiaları gündeme geldi.

İddialar üzerine bugün basın toplantısı düzenleyen işadamı Ahmet Çetin, toplantıya çantasına koyduğu paralarla gelerek, çantadan çıkardığı paraları da gazetecilere gösterdi. Çetin, şunları söyledi:

"AĞA GİBİ DAVRANACAĞIM"

"Bu para kağıt parçası. Ben bu paralar için almadım ağalığı. Ağalık Edirne'de kalsın diye aldım. Biz bunu kazanıyoruz. Durduramadığımız bir insanların dedikodusu var. Üç tane temel hedef var. Bir tanesi ağalık konağı. Cumhurbaşkanım külliyeyi yaptırdığında sırtına alıp götürecek mi? Ben ağalık konağını sırtıma mı alıp götüreceğim. Edirne'nin gelişmesi için bunlar şart değil mi? Ağalık konağı Edirne için şart. Plaka istiyorum. Bir ağalık var bir de sahte plaka var, bunu resmileştirmek zor mu? Efendim sen bu plakayı takabilirsin diyorlar. Takarım da resmiyeti yok. Ben bunu Edirne için istiyorum kendim için değil. Ağalık plakasının altı şu anda boş dolu olmayan bir yerde benim ses çıkarmam kötü bir şey mi? Sahte plakayı takmıyorum. Takmayacağım da plaka resmileşecek, bu kadar diyorum. Plaka benim sırtıma mı kalacak? Ağalık konağı istiyorum. Edirne'nin Kırkpınar ağalığı varsa, ağanın da konağı vardır. Sen tüketiciye, müzikçiye konak veriyorsan Kırkpınar ağasına da konak tahsis etmek zorundasın. Etmiyorsan bu senin ayıbındır. Ben de bunu dillendiririm. VİP geçişi yok. Birileri bana Ankara'ya beraber gideriz diyor. Ben senin yamağın mıyım? Ben kimsenin yamağı değilim. Ben Kırkpınar ağası gibi davranacağım."

Kırkpınar Ağası Ahmet Çetin, kendisinin ağalığın ilk taksitini ödemediği şeklinde haberler yapıldığını belirterek, "Hodri meydan. Eskiden ağalar ödemeyi çekle yapıyorlarmış. Ben 1 trilyon 522 bin liralık çek götürdüm. 'Hayır, almayız' dediler. Ben esnafım çek de veririm evrak da veririm. Neden almıyorsun?" dedim.

Nakil verilen paranın kime gideceğinin bilinmediğini, çeki ise kimin aldığının belli olacağını kaydeden Ahmet Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KİMSENİN YAMAĞI DEĞİLİM"

"Çünkü kimin çektiğini bileceğim. Nakit olsa paranın kime gideceğini bilmeyeceğim. Ağalık konağı, VİP geçişi, resmi plaka istiyorum. Bunlardan da dönüşüm yok. Bunlar olmazsa ne Ankara'ya giderim, ne de yerimden kımıldarım. Hiç kimsenin yamağı değilim, kimse beni yanına çağıramaz. Ahmet Çetin bu parayı ödeyecek. Aralık ayına kadar ödeme süremiz var. Daha önceki ödemeler de çek, senet ödeniyor da bende mi ödenmiyor? Ödeyemedi diyorlarsa onlar da toplanıp basın toplantısı yapsınlar ve desinler ki, 'Biz Ahmet Çetin'den parayı alamadık' yiyorlarsa yapsınlar" dedi.

"VALİ İLE DE BAŞKAN İLE DE KARŞI KARŞIYA GELERİM"

Ahmet Çetin, Edirne sevdalısı olduğunu belirterek, "Ben Belediye Başkanı'yla da, Vali ile de karşı karşıya gelirim. Hiç sorun değil. Edirne için bunu yaparım" dedi. Ağalık Konağı'nın şart olduğunu belirten Çetin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağa misafirlerini kafelerde, belediye başkanının odasında mı ağırlayacak? Konak şart. Şu anda 498 bin lira yatırmışım. Ayrıca da 95 bin lira yatırmışım. Ancak bu para teminatmış. Bu paranın da o bedelin içinde olması gerekiyor. Sen neden benim paramı alıyorsun kardeşim. Ben bu parayı yatırırım ancak herkesi yerden yere vururum. Sadece pehlivanlarla uğraşacak değilim. Ağanın konağı yoksa, oturacak yeri yoksa, bu ağalık züğürt ağalıktan başka bir şey değil. Plakan yoksa, VİP kartın yoksa bu ağalık değildir. Ben bunu istemiyorum. Şartnamede ağalık konağının yazmaması olabilir ama ben bunu istiyorum. Bu şart yoksa koy o zaman kardeşim."

"HAKKIMDA KÖTÜ YAZANA FETÖ'CÜ DERİM"

Ağa Çetin, parası olduğunu belirterek, "Benim için para elimin kiri. 5 arabam 2.5 trilyon lira para. Ben şartnamede konağı istiyorum. Konağı tarihi eser olarak ağalığa yakışır bir konak olarak istiyorum. Edirne halkı da ağalık konağını istemiyorsa bu da Edirne'nin ayıbı olsun. Sözleşmede bunların olup olmaması beni bağlamıyor. Bu kafayla giderse de hiçbir şey yapmayacağım. Parayı öderim ağalığı öylece bekletirim. Hakkımda kötü yazan herkes için FETÖ'cüsünüz derim. Burası için bir şeyler yapmak için çalışıyorsam ve birileri bana çamur atıyorsa, ben de hakaretin en büyüğünü yaparım" dedi.

Edirne Belediyesi yetkilileri, Kırkpınar Ağası Ahmet Çetin'in bugüne kadar belediyeye yaklaşık 200 bin lira para yatırdığını söyledi.

Kaynak: haberinburada