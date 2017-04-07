

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, 6 aydır yürütülen çalışmalar sonucunda Lüleburgaz ilçesinde suç örgütü kurulduğu iddialarına ilişkin üç gün önce 15 şüpheliyi gözaltına alınmıştı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden V.B, M.K, S.A, F.A, Y.B, E.T, T.A, A.K, H.Ç, M.A, S.Ü, F.Ö. ve D.A. tutuklanırken, S.B. ile İ.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan aramada, suikast silahının da aralarında bulunduğu 11 adet silah, 2 pompalı tüfek ve silahlara ait fişek, bıçak, muşta, kama, bonzai, kokain, metamfetamin, esrar ve eroin ile 25 bin lira değerinde senet gibi malzemeler ele geçirildi.







kaynak:sabah