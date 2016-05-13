

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 1 astsubay şehit oldu.







Alınan bilgiye göre, lüleburgaz 65. Mekanize Tugay Komutanlığındaki birlikler Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesine tatbikat yapmak amacıyla seyir halindeyken, zırhlı askeri araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.







Araçtaki astsubay Ekrem Çelik (22) araçtan çıkarılarak askeri ambulansla getirildiği Kırklareli Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.







Isparta nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Çelik'in cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği bildirildi.